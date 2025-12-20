Luizão sai em defesa de Yuri Alberto no Corinthians: “Ele merece o gol do título”

Especialista na arte de fazer gols, o ex-atacante Luizão saiu em defesa de Yuri Alberto no Corinthians. Em entrevista exclusiva ao J10, o campeão mundial de 2000 rasgou elogios ao jogador do Timão e revelou a torcida para que o gol do título da Copa do Brasil saia dos pés do artilheiro.

“Eu gosto muito dele, acho que é um jogador que tem a cara do Corinthians. Briga muito pela bola, briga muito pela equipe, é um jogador que se dedica muito. Eu espero que Deus esteja guardando para ele um ótimo jogo e que abençoe ele com o gol do título. Ele merece” revelou o artilheiro.

Vale lembrar que Yuri Alberto vem sendo criticado pelo desempenho recente. O atacante não balança as redes há quatro jogos. Seu último gol foi no empate por 2 a 2 diante do Botafogo, pela penúltima rodada do Brasileirão. Além disso, teve atuação apagada nas duas semifinais contra o Cruzeiro e no primeiro jogo da decisão diante do Vasco. Neste último jogo, inclusive, ficou em campo até o último minuto.

Na entrevista pós-jogo, o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, comentou a seca do atacante. O comandante do Timão afirmou ter confiança no atleta: “Ele é nosso artilheiro. O treinador não pode desistir tão fácil assim dos jogadores. Vocês descartam com muita facilidade um atleta. Nosso papel (comissão técnica) é um pouco diferente”.

Além de Yuri Alberto, Luizão deixa dica para o elenco do Corinthians

Assim como na final do Mundial de Clubes de 2000, o Maracanã será o palco da disputa pelo título entre Corinthians e Vasco. Questionado o Corinthians teve alguma preparação especial para encarar as 73 mil pessoas que lotaram o estádio na época, Luizão afirmou que a equipe não precisava, por ser bastante experiente. Entretanto, o ex-jogador deixou uma dica para os jogadores do elenco atual do Timão.

“A dica que deixo para os jogadores do Corinthians é que entrem no jogo de cabeça erguida, como a gente entrou. Eu tenho certeza que a torcida do Corinthians, que vai estar lá como esteve em 2000, vai dar apoio total. Isso ajuda bastante em uma decisão na qual você pode entrar para a história do clube. Já é um prazer enorme vestir a camisa do Corinthians, imagina jogar uma final como essa. Então isso já é uma motivação, é uma glória para a carreira desses jogadores” concluiu o ídolo do Timão.

Corinthians e Vasco disputam o segundo jogo da final da Copa do Brasil no domingo (21), às 18h (de Brasília) no Maracanã. As equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida. Dessa forma, o vencedor do segundo jogo conquista a competição nacional. Novo empate leva a decisão do título para a disputa de pênaltis.

O Timão não conquista um título nacional desde 2017, quando se sagrou campeão do Brasileirão. A última Copa do Brasil vencida pelo alvinegro foi em 2009. À época, Ronaldo Fenômeno era o astro do ataque corintiano. O Vasco, por sua vez, não vence uma competição nacional desde 2011, quando ergueu o troféu da própria Copa do Brasil. Este foi o primeiro e, até o momento, único título do cruz-maltino na competição.

