Chelsea tropeça no Newcastle e pode se afastar ainda mais dos líderes

O Chelsea ficou no empate em 2 a 2 com o Newcastle, na manhã deste sábado (20), em jogo válido pela 17ª rodada da Premier League no Saint James’ Park, em um confronto que teve início sob clima frio, mas muita intensidade desde os primeiros minutos.
O resultado, portanto, pode ser considerado desastroso para os Blues. Com 29 pontos, estacionam na quarta colocação, a sete de distância do líder Arsenal que ainda joga na rodada. Já os Magpies continuam no meio da tabela, em 11º lugar, com 23 pontos.
Aos 4 minutos, Woltemade aproveitou cruzamento e abriu o placar para o time da casa, finalizando de pé direito. Pouco depois, aos 20, ele voltou a aparecer, escorando um rebote após rebote do goleiro Sánchez, ampliando para 2 a 0 e levando a torcida ao delírio. O Newcastle, inclusive, controlou as ações ofensivas nos primeiros 45 minutos, pressionando a saída de bola do Chelsea, que pouco fez.
Reação dos Blues no segundo tempo
O Chelsea, aliás, voltou mais ofensivo no segundo tempo e encontrou resposta rápida. Aos 4 minutos, em cobrança de falta perfeita, Reece James acertou um lindo chute colocado que passou pela barreira que recolocou os Blues no jogo. Assim, os londrinos ganharam confiança, pressionaram a defesa adversária e quase chegaram ao empate em diversas investidas pelo meio e pelas laterais.
O gol de empate saiu aos 21 minutos, quando João Pedro aproveitou cruzamento e finalizou com precisão dentro da área. A reta final foi marcada por chances dos dois lados, com Newcastle buscando retomar a vantagem e Chelsea tentando virar, mas sem sucesso.
17ª rodada
Sábado (20)
Newcastle 2 x 2 Chelsea
Wolves x Brentford (12h)
Manchester City x West Ham
Brighton x Sunderland
Bournemouth x Burnley
Tottenham x Liverpool (14h30)
Leeds x Crystal Palace (17h)
Everton x Arsenal
Domingo (21)
Aston Villa x Manchester United (13h30)
Segunda (22)
Fulham x Nottingham Forest
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.