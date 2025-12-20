Além de Gabigol, Tite reencontra mais seis jogadores no elenco do Cruzeiro

Depois da saída do técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro foi ágil no mercado e concretizou a contratação de Tite para a próxima temporada. Assim, o ex-comandante da Seleção Brasileira reencontrará sete atletas no elenco celeste, como Gabigol e Cássio.





Além deles, o treinador já teve convívio direto com Walace, Fagner, Matheus Henrique, Fabrício Bruno e Matheus Cunha, que chegou vindo do Flamengo. Agora, tentará manter o bom desempenho da Raposa, que ficou com a terceira posição do Brasileiro e chegou à semifinal da Copa do Brasil.

Cássio

Sob o comando de Tite, o goleiro teve o melhor momento da carreira, em 2012, com a camisa do Corinthians. Na ocasião, chegou para ser opção no banco de reservas, mas logo se firmou como titular e teve uma passagem marcante.

A relação direta com o treinador foi até 2016, com 224 partidas entre os titulares e títulos importantes, como do Mundial de Clubes, Libertadores e Brasileirão. Assim, durante a passagem do profissional pela Seleção Brasileira, Cássio esteve na lita que disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Gabigol Antes do convívio no Flamengo, Tite não convocou o atacante para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e foi alvo de críticas da torcida rubro-negra. Na época, o camisa 9 respondeu os xingamentos ao treinador da seguinte forma: “Eu já jogo em uma Seleção”. No ano seguinte, o treinador desembarcou no Rio de Janeiro e a relação azedou. Isso refletiu em campo, já que Gabigol perdeu espaço e disputou 37 jogos, sendo 33 começando como reserva, com apenas quatro gols. Em entrevista ao Podpah, o jogador falou sobre o reencontro: “Nada contra”. Fabrício Bruno Ainda nos tempos de Flamengo, Tite trabalhou com o zagueiro, que era uma peça importante. Mesmo com a chegada do treinador, o jogador seguiu como titular do sistema defensivo rubro-negro, com 57 partidas e um gol. Fagner

Entre 2014 e 2016, no Corinthians, o lateral foi titular absoluto do treinador. Afinal, ele teve, ao todo, 128 jogos, sete gols e oito assistências. Na Seleção Brasileira, o jogador chamou a atenção e carimbou sua presença na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Matheus Cunha

Reforço da Raposa para 2026, o goleiro também teve convívio com Tite, nos tempos de Flamengo. No entanto, o arqueiro não teve muitas chances com o treinador, sendo titular em apenas oito partidas entre outubro de 2023 e setembro de 2024.

Walace

Convocado por Tite nos tempos de Seleção Brasileira, o volante atuava no Hannover, da Alemanha, na ocasião. Nesse sentido, durante a chance de defender a amarelinha, foi titular em duas oportunidades e saiu do banco no segundo tempo, duas vezes. O primeiro foi no “Jogo da Amizade”, contra a Colômbia, realizado em homenagem às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense.

Matheus Henrique

Outro volante do elenco celeste, o jogador também teve uma relação com Tite nos tempos de Seleção Brasileira, quando defendia as cores do Grêmio. Assim, as oportunidades ocorrem nos amistosos contra Senegal e Nigéria, disputados em Singapura, na Ásia, em 2019. Contra os senegaleses, foram um pouco mais de 20 minutos em campo.