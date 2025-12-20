ASSINE JÁ!
Globo deverá adotar novo horário fixo de jogos em retorno de campeonatos para 2026

A estratégia prevê a antecipação dos programas fixos para abrir espaço ao novo horário das transmissões esportivas

A TV Globo trabalha com a possibilidade de alterar a grade fixa do futebol a partir da temporada de 2026. A movimentação ocorre em função da tendência de manutenção da determinação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que restringe a realização de partidas em horários mais cedo por causa do calor.

Neste contexto, a emissora estuda deslocar os jogos que tradicionalmente iam ao ar às 16h para a faixa das 18h. Também segundo o jornalista Piero Vergílio, com passagens por Globo e UOL, a mudança no futebol exigirá um ajuste em toda a programação dominical.

A estratégia prevê a antecipação dos programas fixos para abrir espaço ao novo horário das transmissões esportivas. Nesse desenho, a Temperatura Máxima passaria para as 13h, seguida pelo Domingão com Huck às 15h. O futebol entraria no ar a partir das 17h40, com bola rolando às 18h.

Campeonato Carioca

A readequação tem relação direta com a decisão tomada pela Ferj no fim do Cariocão de 2025. Na ocasião, a entidade proibiu partidas antes das 18h devido às altas temperaturas registradas no verão do Rio de Janeiro, medida adotada como forma de preservar a saúde dos profissionais envolvidos.

A diretriz deve prevalecer no próximo ano, com oficialização dos horários prevista para os próximos dias. Paralelamente a essa discussão, a Ferj já definiu o regulamento do Campeonato Carioca de 2026.

O estadual terá apenas dez datas e contará com final única no Maracanã. A competição está prevista para começar em 14 de janeiro, mas a data ainda depende da confirmação da fase preliminar da Libertadores. O formato reunirá 12 clubes, divididos em dois grupos com duas equipes grandes e outras quatro em cada chave.

Globo volta com o Estadual

As mudanças no calendário nacional também influenciam diretamente a estratégia da emissora para os estaduais. Isso porque após cinco anos, o canal voltará a exibir campeonatos nas tardes de domingo. Os jogos de sábado ganharam espaço na TV aberta nos últimos tempos, devido ao menor investimento nas competições. 

Atualmente, a emissora mantém contratos para exibição dos estaduais do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro (alcance nacional) e de Pernambuco. Há negociações em andamento para o mineiro.

