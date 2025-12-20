Gui Gandra apresentará pré-jogo de Vasco x Corinthians pela final da Copa do Brasil

O novo apresentador global Guilherme Gandra Moura confirmou sua participação no pré-jogo da GeTV para final da Copa do Brasil 2025, no Maracanã. Em um vídeo gravado de casa, poucos dias após uma cirurgia, o Menino Gui contou que estará à frente dos preparativos para decisão entre Vasco e Corinthians, às 18h deste domingo (21).

“Vocês estão ligados que quem vai transmitir o pré-jogo na Globo entre Vasco e Corinthians na final da Copa é o papai aqui. Fiquem ligadinhos para me verem”, disse nas redes sociais. Vascaíno declarado, ele se tornou presença frequente em conteúdos do clube e ganhou projeção nacional justamente pela relação com o futebol.

O garoto já demonstrava ansiedade pelo jogo decisivo dias antes, quando ainda estava no hospital. Ao anunciar a alta médica, agradeceu ao carinho recebido e, obviamente, projetou o domingo.

“Fala, galerinha. Desencantou. Estou de alta. Quero agradecer a todas as orações, valeu! Domingo o Maraca é nosso”, contou.

Um post compartilhado por Guilherme Gandra Moura (@guigandramoura)

Semana intensa de Gui

Além de toda ansiedade em torno do jogo e da alta hospitalar, o xodó cruz-maltino ainda concluiu os anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. A mãe, Tayane Gandra, compartilhou imagens do filho vestindo beca e celebrando a conquista em família.

“Gratidão, meu querido Jesus”, escreveu. Em outro registro, destacou o caminho percorrido até ali. “Por tantas coisas passei até aqui, tantos diagnósticos, por vezes fui desenganado… mas o meu Deus é o Deus do impossível! Agora estou concluindo mais uma fase de minha vida para honra de glória do nome Dele!”, publicou.

Gui convive com a epidermólise bolhosa, doença rara e autoimune que deixa a pele extremamente sensível, sujeita a feridas e bolhas ao menor atrito. A condição exige cuidados constantes e limita gestos simples do dia a dia, como um abraço mais apertado ou um contato físico mais intenso.

Final Copa do Brasil

Gui abrirá a transmissão da GeTV para Vasco e Corinthians, que iniciarão o duelo pelo título às 18h, no Maracanã. Com o empate sem gols na ida, a decisão está aberta e uma simples vitória definirá o novo campeão da competição. Em caso de nova igualdade, a taça será decidida nos pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.