Flick detona Fifa e chama de “injustiça” ausência de Raphinha na seleção do ano

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, criticou de forma contundente a Fifa pela exclusão de Raphinha da seleção da temporada anunciada na terça-feira (16), na premiação The Best 2025. Embora o atacante brasileiro tenha sido um dos protagonistas do time catalão ao longo do ano, com números expressivos e papel central nas principais competições, a entidade máxima do futebol optou por deixá-lo fora da lista.

Flick surpreendeu ao abordar o tema sem ser perguntado na entrevista coletiva realizada neste sábado (20), na véspera do duelo contra o Villarreal, pela La Liga. Ao final da conversa com os jornalistas, o comandante pediu a palavra para manifestar seu descontentamento. Segundo ele, a escolha da Fifa não reflete o desempenho apresentado em campo e ignora critérios esportivos fundamentais.

“Não estou feliz porque vocês não me perguntaram. Para mim, não é grande coisa porque não penso muito sobre quem é o melhor jogador de futebol ou quais são os melhores, mas a seleção mundial da Fifa é uma piada”, afirmou o alemão.

‘Não é justo’

Flick ressaltou que Raphinha foi o jogador mais influente do elenco do Barcelona. “Quando vi que Raphinha não estava lá, foi inacreditável. Ele foi o jogador mais influente da nossa equipe na temporada passada. Na Champions, ele deu oito assistências para gols, na principal competição. Se você olhar os jogos, os gols e as assistências foram incríveis. Para mim, a influência dele foi ainda maior. Não é justo”, completou.

A premiação do The Best 2025 ocorreu em Doha, no Catar, e elegeu Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, como melhor jogador do mundo. O francês também integrou o ataque da seleção do ano ao lado de Lamine Yamal, companheiro de Raphinha no Barcelona. Ainda assim, nenhum atleta brasileiro apareceu entre os premiados, fato que ampliou as críticas e levantou questionamentos sobre os critérios utilizados pela Fifa.

