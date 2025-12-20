Aos 41 anos, zagueiro Thiago Silva é o novo reforço do Porto

Thiago Silva foi anunciado neste sábado (20) como novo reforço do Porto, apenas quatro dias após o encerramento de seu vínculo com o Fluminense. Assim, ele volta ao clube português depois de mais de 20 anos, quando defendeu a equipe B dos Dragões na temporada 2004/05 antes de seguir para o Dínamo de Moscou.

O Porto assinou contrato com Thiago Silva até o fim desta temporada, com opção de renovação por mais um ano. A chegada ocorreu sem custos de transferência, em razão do status de agente livre, e sem pagamento de comissão.

Ao longo da carreira, inclusive, o zagueiro construiu um histórico de grande relevância no futebol internacional. Passagens marcantes por Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, com a conquista de 31 títulos. Entre eles a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, seis edições do Campeonato Francês e o Campeonato Italiano.

Ao longo da temporada 2025, ele fez 46 jogos pelo Fluminense, com quatro gols marcados, o que reforçou a avaliação positiva do atleta no mercado.

