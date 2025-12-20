Coritiba entra na disputa com o Vitória pela contratação de Erick, do São Paulo

O atacante Erick, que pertence ao São Paulo, mas defendeu as cores do Vitória na última temporada, tem chamado a atenção no mercado. Afinal, o Coritiba entrou na briga por sua contratação e apresentou uma proposta de compra definitiva do atleta, de 28 anos. A informação é do jornalista André Hernan.

O Leão da Barra tem o desejo da permanência do jogador, que ajudou a equipe a evitar o rebaixamento no Brasileirão. Contudo, o momento financeiro do time baiano tem pesado na disputa para ficar com o atacante.

Além disso, a oferta do Coxa é superior financeiramente e está à frente na concorrência, visto que subiu de divisão. O Rubro-Negro, por sua vez, ainda possui uma dívida pendente com o São Paulo referente ao empréstimo deste ano.

No momento, a diretoria do Tricolor Paulista enxerga o negócio de forma positiva, pois o contrato do atleta se encerra em dezembro de 2026. Para evitar que Erick assine um pré-contrato no meio do ano, a venda pode ser uma solução imediata.

Com a camisa do Vitória, o jogador, revelado pelo Náutico, somou 38 jogos, com três gols e cinco assistências. Antes disso, atuou em oito partidas no Paulistão e teve passagens por clubes europeus, como Braga e Gil Vicente, ambos de Portugal, e pelo Ceará.