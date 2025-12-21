Luis Castro inicia trabalho no Grêmio e define bases do planejamento para 2026

Luis Castro desembarca em Porto Alegre neste domingo (21) para iniciar, de forma presencial, o trabalho no Grêmio. A partir disso, o treinador passará por um processo de imersão na realidade do clube, com reuniões programadas com a diretoria e a comissão técnica. Nessas conversas, serão ajustadas pendências tratadas por telefone nos últimos dias, com foco em decisões consideradas estratégicas para o andamento da temporada.

Além disso, Castro e sua equipe visitarão o CT Luiz Carvalho e a Arena do Grêmio. Embora alguns consensos já tenham sido construídos previamente, o comandante português pretende aprofundar o planejamento esportivo. Nesse contexto, uma das prioridades será a valorização da base, com espaço para jovens promessas no elenco principal.

Inicialmente, três atletas do sub-20 serão integrados ao grupo que disputará o Campeonato Gaúcho: o zagueiro Luis Eduardo, o meio-campista Tiaguinho e o meia-atacante Gabriel Mec. A utilização desses jogadores faz parte da estratégia de observação e desenvolvimento interno ao longo do Estadual.

Aproveitamento do elenco para a temporada 2026

Paralelamente, diretoria e comissão técnica discutirão o modelo de aproveitamento do elenco no Gaúchão, cuja estreia está prevista para os dias 10 ou 11 de janeiro. A gestão anterior planejava mesclar jovens e atletas pouco utilizados em 2025, como o goleiro Jorge, o lateral João Lucas, o zagueiro Viery, o volante Camilo e o meia Riquelme. No entanto, esse plano ainda poderá passar por ajustes, incluindo a possibilidade de uma equipe formada majoritariamente por atletas da base ou por jogadores do grupo principal.

No mercado, a avaliação interna, porém, indica a necessidade de poucas alterações no elenco para 2026. As principais carências estão nas laterais, nas pontas e em um meia de criação. No ataque, aliás, a busca por reforços ganhou urgência diante da provável saída de Cristian Olivera por empréstimo ao Bahia e da negociação avançada de Alysson com o Aston Villa. Outros nomes do setor, como Amuzu, Aravena e Pavón, também despertam interesse externo.

Enquanto isso, Luis Castro analisa o elenco atual para identificar jogadores compatíveis com o modelo de jogo pretendido e definir quais posições exigem contratações. Ao fim desse processo, o treinador encaminhará suas conclusões ao departamento de futebol.

