Gabigol elogia Endrick e vê evolução de Neymar para a Copa: “Nítido que melhorou”

Restam um pouco mais de seis meses para a Copa do Mundo de 2026, e o grande debate é sobre a presença ou não de Neymar entre os convocados de Ancelotti. Assim, em entrevista ao Podpah, Gabigol defendeu a convocação do camisa 10 do Santos e apostou que Endrick irá evoluir com a camisa do Lyon,. da França.

“Tem, né? (que ser convocado) São 26 jogadores para a Copa, nenhum deles vai ser melhor do que ele. Ele tem que estar bem, é claro, mas vejo essa melhora a cada vez. Tem que ter paciência, calma. Ficou nítido que melhorou”, disse.

Vai operar, mas coisa muito pequena. Falou que logo, logo, estará de volta. Faltam seis meses, calma.”, completou.

Elogios a jovem promissor

Durante a entrevista, Gabigol também citou Endrick, que não teve espaço no Real Madrid e atuará na equipe francesa. Além disso, o atacante do Cruzeiro afirmou que se vê no jovem e que gosta de seu futebol.