Inter avança para ter Fabinho Soldado de volta ao departamento de futebol

O Internacional trabalha para trazer de volta um nome histórico ao departamento de futebol. Trata-se de Fabinho Soldado, ex-volante campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006, que atualmente exerce a função de diretor de futebol no Corinthians. Diante desse cenário, o clube gaúcho aguarda o fim da Copa do Brasil para avançar nas conversas com o dirigente.

Segundo informações do jornal Zero Hora, o Inter adota uma postura otimista em relação a um possível acordo. Internamente, o trabalho de Fabinho Soldado é bem avaliado, tanto que a atual gestão já havia feito um convite ao dirigente em 2024, recusado à época por questões profissionais.

Clube aguarda o desfecho da Copa do Brasil

Desde o início das tratativas, Fabinho deixou claro que qualquer definição ocorreria apenas após a final da Copa do Brasil, disputada pelo Corinthians contra o Vasco neste domingo (21), no Maracanã. Além disso, o contrato do dirigente com o clube paulista vai até 31 de dezembro, e a tendência é de que não haja renovação.

Outro ponto considerado favorável, inclusive, é a identificação de Fabinho Soldado com o clube e a boa relação com Abel Braga, hoje diretor técnico. Ambos trabalharam juntos em 2006, ano mais vitorioso da história recente do clube. Em São Paulo, inclusive, há relatos de que o dirigente só permaneceu no Corinthians pelo prestígio junto ao elenco, apesar de resistências internas.

A função de diretor executivo está vaga desde 9 de dezembro, quando André Mazzuco deixou o cargo. Fora dos gramados desde 2017, Fabinho construiu carreira como dirigente, com passagens pelo Flamengo — onde atuou no scout e gerente de futebol — e, mais recentemente, pelo Corinthians.

