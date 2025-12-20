Ministério Público denuncia Andrés Sanchez novamente e pede ressarcimento ao Corinthians

O Ministério Público de São Paulo apresentou uma nova denúncia contra o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, nesta sexta-feira (19). Assim, o foco da ação foi em possíveis crimes de lavagem de dinheiro e tributários, com o pedido de condenação e ressarcimento ao clube no valor de R$ 101 mil. A informação é do portal “ge”.

De acordo com a denúncia, o ex-presidente teria utilizado o cartão corporativo do Timão para custear despesas de caráter pessoal e de terceiros entre agosto e setembro de 2020. Dessa forma, os gastos são os seguintes:

Em 9 de agosto de 2020, houve a utilização do cartão corporativo da presidência do clube para a compra de móveis residenciais. Entretanto, nota fiscal saiu em nome de Aurea Andrade Ramacciotti, que não teria vínculo com o clube. Na denúncia, o promotor Cássio Conserino mostra que Andrés e a mulher se seguem no Instagram. Esta proximidade pode ajudar a desvendar a possível lavagem de dinheiro.

No dia 17 de agosto de 2020, utilizaram o cartão corporativo para adquirir eletrodomésticos em uma rede varejista novamente em nome de Aurea Andrade Ramacciotti. Dias depois, em 6 de setembro de 2020, segundo a denúncia, Andrés utilizou o cartão corporativo para pagar um serviço de taxi-aéreo no valor de R$ 30,7 mil, contratado junto à empresa Helimarte Táxi Aéreo.

Defesa do ex-presidente

A defesa de Andrés Sanchez se manifestou sobre a acusação, que também envolve Roberto Gavioli, ex-gerente financeiro do clube, apontado como partícipe por omissão. Além disso, o MP pede que ele ressarça o Corinthians por danos morais, estimado em aproximadamente R$ 101 mil.

Vale lembrar que o MP também denunciou os dois dirigentes, em outubro, por apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário. O processo está, no momento, suspenso, entretanto eles têm que cumprir medidas cautelares.

“A defesa de Andrés Navarro Sanchez, representada pelo escritório Fernando José da Costa Advogados, manifesta perplexidade diante da nova denúncia oferecida pelo Ministério Público, especialmente por ter sido distribuída por dependência ao processo relativo à primeira denúncia, atualmente suspenso, e reafirma que demonstrará a inocência de Andrés no regular curso do processo”, disse a defesa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.