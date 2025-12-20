City vence West Ham e assume a liderança da Premier League

O Manchester City não teve dificuldades e venceu o West Ham por 3 a 0, neste sábado (20), pela 17ª rodada da Premier League 2025/26, e segue em grande fase na competição. A equipe comandada por Pep Guardiola contou com mais uma grande atuação de Erling Haaland, que marcou duas vezes, além de um gol de Reijnders, para alcançar a quinta vitória consecutiva no Campeonato Inglês.

Além disso, a sequência positiva colocou o City, ao menos de forma provisória, no topo da tabela, com 37 pontos. O Arsenal aparece logo atrás, com um a menos, mas ainda joga na rodada.

Com os dois gols, o atacante norueguês chegou a 19 na Premier League, em 17 partidas, e segue isolado na artilharia. Somando todas as competições da temporada, Haaland já balançou as redes 25 vezes em 23 jogos pelo Manchester City.

Por outro lado, o West Ham continua pressionado na parte de baixo da classificação, ocupando a 18ª posição, com 13 pontos.

O jogo

O time de Manchester resolveu a partida cedo. Logo aos quatro minutos, Haaland aproveitou um cruzamento de Foden e, após duas tentativas, mandou a bola para o fundo da rede. No segundo tempo, o City seguiu controlando o jogo e ampliou com Reijnders. Já aos 23 minutos, Savinho fez boa jogada pela esquerda, encontrou Rico Lewis, que serviu Haaland para marcar novamente e fechar o placar.

