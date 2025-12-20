CAN muda calendário e passa a ser disputada a cada quatro anos

A Copa Africana de Nações vai passar por uma mudança histórica a partir de 2028. Depois de quase 60 anos sendo disputada, em regra, a cada dois anos, a competição passará a acontecer somente de quatro em quatro anos, encerrando um modelo adotado desde 1968.

Ao longo desse período, a CAN manteve a frequência bienal, com uma exceção em 2012 e 2013, quando o torneio ocorreu em anos consecutivos. Antes da mudança definitiva, ainda estão previstas duas edições: a que começa em 21 de dezembro e a de 2027. A partir de 2028, entra em vigor o novo calendário.

De acordo com Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), a alteração faz parte de um plano mais amplo de reorganização do futebol no continente.

“Estamos construindo uma estrutura mais atrativa para o futebol africano. O calendário internacional precisa estar mais alinhado e equilibrado”, afirmou o dirigente após reunião da CAF em Marrocos, país-sede da edição de 2025.

Além disso, a edição de 2027 será realizada de forma conjunta por Quênia, Tanzânia e Uganda. Porém, o local do torneio em 2028 ainda não está definido. Com a nova periodicidade, a CAN passará a coincidir com as futuras edições da Eurocopa.

Por fim, Motsepe explicou ainda que a decisão teve o aval de Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Mattias Grafström, secretário-geral da entidade. Além disso, a CAF anunciou a criação da Liga das Nações Africana, competição que deve começar em 2029 e ser disputada anualmente.

