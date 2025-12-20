Cruzeiro recusa proposta de clube inglês por Kaio Jorge

Artilheiro do último Brasileirão, Kaio Jorge segue despertando interesse de clubes do exterior. Assim, o Cruzeiro vê o assédio crescer em cima de seu jogador. Tanto que recusou a primeira proposta para a próxima janela de transferências. Afinal, o West Ham tentou a contratação do atacante por empréstimo, com obrigação de compra mediante cumprimento de metas.

Inicialmente, o clube londrino fez os contatos diretamente com o staff do artilheiro, com os termos do negócios repassados ao Cruzeiro. A oferta dos Hammers era de 4 milhões de euros pelo empréstimo até junho de 2026, com obrigação de compra de 21 milhões de euros, de acordo com a “ESPN”. No total, as tratativas poderiam chegar a R$ 161 milhões.

O Cabuloso rejeitou os avanços do West Ham. Afinal, não tem a intenção de negociar Kaio Jorge, muito menos por empréstimo. O clube entende que pode arrumar mais de 25 milhões de euros em uma negociação pelo atacante.

Por outro lado, o jogador também não deseja sair do Cruzeiro para qualquer time. Um dos objetivos para a próxima temporada é disputar a Copa Libertadores.

Por conta da boa temporada, o Cruzeiro deseja buscar reforços pontuais e não negociar seus principais jogadores, pedido feito por Tite, novo treinador da Raposa.

Nas últimas semanas, Kaio Jorge recebeu uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 186 milhões) do Zenit, da Rússia, mas não se animou em atuar pela Rússia no momento. A oferta nem chegou às mãos do Cruzeiro.

Kaio Jorge chegou ao Cruzeiro no ano passado, contratado junto a Juventus, da Itália, por R$ 40 milhões. Nesta temporada, marcou 26 gols e deu nove assistências em 46 partidas.

