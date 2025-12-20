Torcedores do Corinthians fazem a festa em frente ao CT na véspera da final da Copa do Brasil

Na véspera do jogo de volta da final da Copa do Brasil, torcedores do Corinthians se reuniram em frente ao CT Joaquim Grava, neste sábado (20), para apoiar o elenco antes do embarque para o Rio de Janeiro. Afinal, os comandados do técnico Dorival Júnior medem forças com o Vasco no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no confronto que irá definir o novo campeão do torneio nacional.

Dessa forma, segundo a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, cerca de 4 mil corintianos estiveram presentes na porta do CT. Em seguida, a delegação alvinegra deve deixar o local em direção ao aeroporto de Guarulhos por volta das 14h30 (de Brasília).

No jogo de ida, na Neo Química Arena, o Timão ficou no empate, sem gols, com o Cruz-Maltino e terá que decidir no Rio de Janeiro. Caso tenha uma nova igualdade no placar, a definição de quem ficará com a taça será nas penalidades máximas.