Vasco x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (21), Vasco e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil. A bola rola às 18h (de Brasília), no Maracanã, que vai estar completamente lotado já que os ingressos estão esgotados. O primeiro jogo, na Neo Química Arena, terminou empatado em 0 a 0. Portanto, quem vencer será o campeão. Em caso de novo empate, o troféu será decidido nos pênaltis.

Onde assistir?

Amazon Prime (streaming), Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e SporTV (TV fechada)

Como chega o Vasco?

Depois de uma boa atuação que lhe rendeu o empate fora de casa, o Vasco chega com muita moral e confiança para conquistar o título no Maracanã. A torcida esgotou os ingressos e promete uma grande festa. O Cruz-Maltino não é campeão nacional desde 2011, quando justamente conquistou a Copa do Brasil.

O técnico Fernando Diniz vai repetir a escalação do time que empatou na Neo Química Arena. Na verdade, o time é o mesmo desde o primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense. A exceção está no banco de reservas, que sofrerá uma alteração. Mateus Carvalho lesionou gravemente o joelho esquerdo e é desfalque, assim como Lucas Piton, que também se recupera de lesão no mesmo local. No entanto, o lateral-esquerdo tem previsão de retorno no início do próximo ano. Já o volante, só volta no segundo semestre de 2026.

Como chega o Corinthians?

Apesar do empate em casa, o Corinthians chega confiante para conquistar o título no Maracanã. Afinal de contas, o Timão venceu todas as partidas como visitante até chegar na final da Copa do Brasil, derrotando adversários difíceis como Athletico-PR, Palmeiras e Cruzeiro.

O Corinthians chega sem desfalques por suspensão, uma grande preocupação no primeiro jogo. Nenhum dos oito pendurados levou cartão amarelo. Portanto, o técnico Dorival Júnior poderá escalar força máxima para vencer o Vasco. A tendência é de que o técnico mude o time. Maycon e Carillo estão cotados para começar jogando no Maracanã. Ambos foram reservas na Neo Química Arena.

VASCO X CORINTHIANS

Copa do Brasil – FINAL – 2º jogo

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 21/12/2025 (domingo), às 18h (horário de Brasília)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico:Dorival Júnior.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

