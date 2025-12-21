Dorival reforça fama de copeiro e pode igualar Felipão como maior campeão da Copa do Brasil

Um possível título do Corinthians na final da Copa do Brasil, diante do Vasco, pode consolidar a imagem de Dorival Júnior como técnico “copeiro”. Isso porque o treinador conquistaria a sua quarta taça da competição nacional e se igualaria a Felipão como maior campeão da história do torneio.

O feito do comandante do Timão, no entanto, teria um sabor especial. Isso porque Felipão conquistou quatro títulos com três equipes diferentes: Criciúma (1991), Grêmio (1994) e Palmeiras (1998 e 2012). Dorival, por sua vez, se tornaria campeão por quatro clubes distintos: Santos (2010), Flamengo (2022), São Paulo (2023) e Corinthians este ano.

Vale destacar que a classificação à final da Copa do Brasil deste ano já colocou Dorival entre os técnicos com mais decisões da competição, novamente ao lado de Felipão e também de Marcelo Oliveira. Os três técnicos disputaram a decisão do torneio nacional em cinco oportunidades (veja abaixo).

Dorival não é eliminado na Copa do Brasil desde 2016

Além do número de conquistas e finais de Dorival, há outro recorde do treinador que chama a atenção: desde 2016 ele não é eliminado na Copa do Brasil. À época, o técnico dirigia o Santos e caiu nas quartas de final para o Internacional. De lá para cá, soma classificações com Ceará, Flamengo, São Paulo, além do próprio Corinthians, em 17 confrontos.

Apesar dos bons resultados nos mata-matas, o técnico sofreu inúmeras críticas pelo desempenho do Timão no Campeonato Brasileiro. Questionado sobre o assunto na coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, pelo jogo de ida da semifinal, Dorival desabafou e afirmou não ligar para as críticas.

“A gente está aqui para trabalhar. Se as pessoas não entendem processos, não sou eu que vou tentar explicar. Já expliquei todos os problemas que tivemos. Eu queria entregar o Corinthians na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro? Não. Tivemos bons desempenhos, mas o resultado nem sempre veio. Continuem criticando, vamos seguir fazendo da mesma forma. Sobre as críticas, continuem fazendo do jeito que quiserem. A mim pouco importa”, disparou o treinador na ocasião.

Corinthians e Vasco disputam o segundo jogo da final da Copa do Brasil no domingo (21), às 18h (de Brasília) no Maracanã. As equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida. Dessa forma, o vencedor do segundo jogo conquista a competição nacional. Novo empate leva a decisão do título para a disputa de pênaltis.

Relembre os técnicos com mais finais de Copa do Brasil

Felipão (4 títulos):

1991: Criciúma x Grêmio – Campeão pelo Criciúma

1994: Grêmio x Ceará – Campeão pelo Ceará

1995: Grêmio x Corinthians – Vice-campeão pelo Grêmio

1998: Palmeiras x Cruzeiro – Campeão pelo Palmeiras

2012: Palmeiras x Coritiba – Campeão pelo Palmeiras

Dorival Júnior (3 títulos)

2010: Santos x Vitória – Campeão pelo Santos

2015: Santos x Palmeiras – Vice-campeão pelo Santos

2022: Flamengo x Corinthians – Campeão pelo Flamengo

2023: São Paulo x Flamengo – Campeão pelo São Paulo

2025: Corinthians x Vasco

Marcelo Oliveira (1 título)

2011: Coritiba x Vasco – Vice-campeão pelo Coritiba

2012: Coritiba x Palmeiras – Vice-campeão pelo Coritiba

2014: Cruzeiro x Atlético-MG – Vice-campeão pelo Cruzeiro

2015: Palmeiras x Santos – Campeão pelo Palmeiras

2016: Atlético-MG x Grêmio – Vice-campeão pelo Atlético-MG (demitido após o primeiro jogo da final)

