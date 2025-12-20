Neymar garante alta premiação em torneio de pôquer e ganha homenagem

Neymar fechou uma parceria com o BSOP, que representa o Campeonato Brasileiro de Poker, e ganhou uma etapa do torneio em sua homenagem. No caso, o “BSOP One Neymar Jr. Edition”. O astro deixou uma boa impressão ao participar do “100K Super High Roller”, que ocorreu na última quinta-feira (18). Isso porque ele ficou na quarta posição do evento e ganhou R$ 350 mil de premiação.

Para obter a liberação para disputar a competição, o camisa 10 do Santos precisou pagar uma inscrição de R$ 100 mil no evento com 32 candidatos, que buscavam com o título principal. Ao todo, o campeonato exclusivo para convidados teve uma divisão de R$ 3 milhões em prêmios. A premiação somente para o vencedor foi de R$ 1 milhão.





Neymar já admitiu publicamente por diversas vezes a sua admiração por essa modalidade esportiva. Algumas horas antes de participar do campeonato, ele concedeu uma entrevista e justificou o motivo de ser fanático pelo esporte.

“No poker, quando a pessoa começa a entender o que significa, você se apaixona pelo jogo, porque envolve muitas coisas quando se está na mesa. Não é um jogo de sorte, é de habilidade, o mental precisa estar forte, você precisa estar focado reparando em detalhes que podem fazer diferença.”, esclareceu o craque.

Neymar ganha ilustre concorrente no torneio de poker

Em seguida, ele recebeu um questionamento sobre como se sentia em participar do torneio e mostrou empolgação.

“Estou muito feliz, me sinto lisonjeado e honrado de fazer parte do BSOP. O Rafa (Rafael Moraes, CEO do BSOP) é um dos meus melhores amigos, e ele me deu esse presentão. Já é mais um BSOP diferente, e a gente vai aproveitar bastante”, apontou o camisa 10 do Santos.

Outra integrante ilustre da competição foi Bruna Biancardi, sua atual companheira e mãe de duas das suas filhas, Mavie e Mel.

