Virginia dá novos detalhes para o planejamento das festividades de fim de ano

Após a revelação de parte do seu cronograma para as festividades de fim de ano em 2025, Virginia deu mais detalhes de como será o período ao vivo no SBT. Assim, a apresentadora ressaltou que os filhos estarão com o pai no Natal, já que Zé Felipe terá que trabalhar no Réveillon. Mesmo assim, ela indicou que pretende antecipar uma festa com a família e amigos para o dia 23. Já na véspera do Natal, a influenciadora estará com Vini Jr.

“Esse ano agora, as crianças vão passar com o Zé, porque ele tem show no Réveillon. Então, eu vou passar com o Vini, isso no dia 24. Mas já estou organizando uma festa dia 23, que será o nosso Natal em família”, apontou Virginia.

“Convidei meus amigos e tal, vai ser bem bacana o Natal das Marias e do José. Porque eu acho essa data tão importante. Para mim, a melhor época do ano é o Natal. Então, eu não aceitei que eu não iria passar com a minha família e estou organizando essa festa para ser o nosso Natal juntos. Depois vou passar com o Vini, meu namorado e as crianças com o Zé (ex-marido)”, complementou a apresentadora.

Namorada de Vini Jr., Virginia ganha notoriedade internacional

Além do novo momento na vida pessoal, perto de completar dois meses de relacionamento, a apresentadora agora se destaca entre esposas e namoradas de jogadores ao redor do mundo. Isso porque um estudo da Glam Set & Match colocou Virginia na primeira colocação do levantamento sobre fortunas desse nicho.

Com estimados 78 milhões de dólares (cerca de R$ 416 milhões), a influenciadora supera nomes como Bruna Biancardi, Georgina Rodríguez, Izabel Goulart e Victoria Beckham.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.