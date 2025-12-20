Após título nacional, elenco da Ponte Preta anuncia greve por falta de pagamento

Poucos meses após a conquista da Série C, o elenco da Ponte Preta se manifestou, em nota oficial, neste sábado (20), sobre os salários atrasados. Assim, os jogadores, que teriam um jogo-treino contra o Rio Branco, optaram por uma greve em virtude da falta de pagamento. A diretoria da macaca por sua vez, alega que não conseguiu a liberação do valor o “por motivos alheios à vontade do clube”

Dessa forma, os atletas anunciaram a paralisação temporária com base no parágrafo 5o do artigo 90 da Lei Geral do Esporte. Eles também avisaram que só vão voltar a treinar quando a diretoria quitar as pendências financeira. De acordo com a nota, em alguns casos, o atraso chega a 7 meses de atraso.