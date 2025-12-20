Após título nacional, elenco da Ponte Preta anuncia greve por falta de pagamento

Poucos meses após a conquista da Série C, o elenco da Ponte Preta se manifestou, em nota oficial, neste sábado (20), sobre os salários atrasados. Assim, os jogadores, que teriam um jogo-treino contra o Rio Branco, optaram por uma greve em virtude da falta de pagamento. A diretoria da macaca por sua vez, alega que não conseguiu a liberação do valor o “por motivos alheios à vontade do clube”
Dessa forma, os atletas anunciaram a paralisação temporária com base no parágrafo 5o do artigo 90 da Lei Geral do Esporte. Eles também avisaram que só vão voltar a treinar quando a diretoria quitar as pendências financeira. De acordo com a nota, em alguns casos, o atraso chega a 7 meses de atraso.
“Como é de conhecimento da imprensa e torcedores, a maioria dos atletas não recebeu as férias de 2025, 13º salário de 2025, além de diversos meses de salários e direito de imagem em atraso, que em alguns casos chegam a 7 meses sem o devido pagamento. (…) Assim, comunicamos a diretoria da AA Ponte Preta que, a partir de 22/12/2025, suspenderemos nossas atividades, até que as verbas em atraso sejam regularizadas”, divulgou.
“O § 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional de futebol paralisar as atividades profissionais, inclusive recusar-se a competir, quando os salários estiverem em atraso por 2 (dois) ou mais meses, e foi essa opção que os atletas fizeram. Está na Lei, portanto, a paralisação é plenamente válida”, explicou Filipe Rino, advogado que representa os atletas ao lado de Thiago Rino.
Veja a íntegra da nota oficial do elenco da Ponte
“Nós, atletas da AA Ponte Preta, remanescentes da temporada 2025 e os recém-contratados para a temporada 2026, em conjunto, comunicamos que:
Como é de conhecimento da imprensa e torcedores, a maioria dos atletas não recebeu as férias de 2025, 13º salário de 2025, além de diversos meses de salários e direito de imagem em atraso, que em alguns casos chegam a 7 meses sem o devido pagamento.
§ 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional de futebol paralisar as atividades profissionais, inclusive recursa-se a competir, quando os salários estiverem em atraso por 2 (dois) ou mais meses:
Art 90 -…
§ 5º É lícito ao atleta profissional recursa-se a competir por organização esportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 (dois) ou mais meses.
Assim, comunicamos a diretoria da AA Ponte Preta que, a partir de 22/12/2025, suspenderemos nossas atividades, até que as verbas em atraso sejam regularizadas.
Atenciosamente,
Elenco Profissional de Atletas da AA Ponte Preta”
