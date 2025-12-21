Neto e Bastos iniciam a pré-temporada no Botafogo. Já Pantaleão…

O Botafogo terá duas novidades, em janeiro de 2026, a partir da reapresentação do elenco. E ainda não são os reforços ou o novo treinador. O grupo terá, assim, os reforços do goleiro Neto e do zagueiro Bastos, dois jogadores que lamentavelmente foram acometidos por lesões graves em 2025. Já Pantaleão… Quem garante e transmite o panorama clínico dos futebolistas é o médico do clube, Dr. Gustavo Dutra, em entrevista ao “Canal do TF”.

“Poderão estar no primeiro treino, com a equipe, no período de avaliações e tudo. Neto só entrou de férias hoje (sexta-feira, 19). Um cara com o nome dele, com 15 anos de Europa, jogou nos clubes que jogou e falou ‘Não, calma aí, eu quero treinar mais duas semanas’. É tirar o chapéu para o cara. Então, ele já volta”, adiantou o médico.

Neto, em setembro, teve uma ruptura completa do músculo retofemoral da coxa direita. O veterano jogou apenas quatro embates pelo Mais Tradicional. Bastos, por sua vez, teve apenas uma participação em 2025, no Carioca, por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Os dois passaram por cirurgias.

Pantaleão: “Lesão gravíssima”

A situação de Pantaleão é a mais complexa. Houve, recentemente, um prognóstico que apontava o retorno no meio da próxima temporada. Porém, as notícias do front alvinegro não são nada alvissareiras. Afinal, o zagueiro deve voltar a trabalhar no gramado apenas em outubro de 2026, quando completar um ano da sua contusão ligamentar no joelho esquerdo.

“Ali, no campo, a gente já tem uma noção do que aconteceu. Já vi que teve lesão ligamentar, está fora do jogo, foi direto para o vestiário. Não ficou nem no banco. Foi, inclusive, na maca para o vestiário. E lá, o outro colega, o médico, examinou. Realmente, tem lesão, aí a gente tem um ponto, já viu que a gente trabalha com um ponto para poder facilitar a comunicação. Falou, realmente, dois ligamentos aí, pelo menos, e acabou que foram mais. Lesão gravíssima. Ele vai voltar bem, mas um ano derpois da operação”, colocou o Dr. Dutra.

