Flamengo avança na construção do estádio com aval do FGTS sobre terreno do Gasômetro

O Flamengo deu um importante passo para a construção de seu estádio. O Conselho Curador do FGTS concedeu parecer favorável ao Termo de Conciliação sobre o reequilíbrio econômico-financeiro para a desapropriação do terreno do Gasômetro. A decisão foi proferida na última quinta-feira.

O acordo foi assinado no ano passado, mas a minuta foi modificada em setembro e recebeu ajustes técnicos. Dentre as mudanças, ficou decidido que o Flamengo vai pagar um valor adicional de R$ 23,6 milhões, mas em cinco parcelas anuais, com as correções monetárias necessárias.

Dessa forma, o valor pago à vista no leilão do terreno (R$ 138,1 milhões), em julho de 2024, sofreu um acréscimo. Esse aumento faz parte das compensações financeiras que foram ajustadas no Termo de Conciliação. Assim, garantiu o suporte do FGTS ao projeto de construção do novo estádio do Flamengo.

O Flamengo agora vai dar prosseguimento nas etapas burocráticas e técnicas que englobam o projeto de construção de um estádio. O presidente Bap afirmou em setembro que espera finalizar as obras a partir de 2034, podendo ficar para 2026. O custo do projeto gira em torno de R$ 2 bilhões. Portanto, a casa rubro-negra ainda será o Maracanã por muito anos.

