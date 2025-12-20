Competições Conmebol terão novo canal para transmissões gratuitas pelo Youtube

A TNT Sports definiu um novo passo para estratégia de distribuição de conteúdo esportivo na América do Sul a partir de 2027. Isso porque com a vitória no processo de licitação, a emissora passará a exibir gratuitamente, em seu canal no YouTube, uma ampla grade de competições organizadas pela Conmebol.

Dentro do ciclo de direitos que se estende até 2030, o acordo garante à TNT Sports a transmissão ao vivo de partidas da Copa Sul-Americana, além da exibição dos melhores momentos da Libertadores e da Recopa. A programação se estende ainda para Libertadores Feminina, Sub-20, Futsal (masculino e feminino), Futebol de Praia masculino e o circuito e-Libertadores.

A ideia da emissora se baseia em aproveitar o alcance do canal, que acumula aproximadamente 12,5 milhões de inscritos, para elevá-lo a uma das maiores audiências entre veículos esportivos do país. O novo formato de consumo pede mudanças e, por isso, a TNT Sports pretende ter no Youtube uma frente estratégia de distribuição gratuita de conteúdo.

Conmebol define detentores

A principal mudança dos acordos de transmissão para os torneios sul-americanos ocorreu justamente na troca do SBT pela TNT Sports na Copa Sul-Americana. Na TV fechada, a ESPN manteve os direitos e seguirá exibindo também no Disney+.

Já na Libertadores, tudo permanece como está: Globo no sinal aberto e ESPN no fechado, com jogos também no Disney+. A Recopa também seguirá o mesmo modelo, com as respectivas emissoras em canais abertos e assinados.

Contexto corporativo

Recentemente, surgiram questionamentos sobre uma possível relação entre a expansão digital da TNT Sports e as negociações envolvendo a Netflix e ativos da Warner Bros. Discovery (WBD). Procurado, o canal afirmou que não comenta temas ligados à estrutura societária da empresa.

Informações divulgadas anteriormente pela própria Warner indicam que o acordo com a Netflix não inclui os direitos esportivos nos Estados Unidos. Esses ativos ficarão separados em um spin-off e reunidos sob a marca Discovery Global Networks.

Já o pacote que engloba operações do Reino Unido e da América Latina, incluindo o Brasil, está previsto para migrar para a Netflix, assim como o Eurosport em território britânico.

