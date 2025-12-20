ASSINE JÁ!
Jogada10

Competições Conmebol terão novo canal para transmissões gratuitas pelo Youtube

Competições Conmebol terão novo canal para transmissões gratuitas pelo Youtube
Competições Conmebol terão novo canal para transmissões gratuitas pelo Youtube -

A TNT Sports definiu um novo passo para estratégia de distribuição de conteúdo esportivo na América do Sul a partir de 2027. Isso porque com a vitória no processo de licitação, a emissora passará a exibir gratuitamente, em seu canal no YouTube, uma ampla grade de competições organizadas pela Conmebol.

Dentro do ciclo de direitos que se estende até 2030, o acordo garante à TNT Sports a transmissão ao vivo de partidas da Copa Sul-Americana, além da exibição dos melhores momentos da Libertadores e da Recopa. A programação se estende ainda para Libertadores Feminina, Sub-20, Futsal (masculino e feminino), Futebol de Praia masculino e o circuito e-Libertadores

A ideia da emissora se baseia em aproveitar o alcance do canal, que acumula aproximadamente 12,5 milhões de inscritos, para elevá-lo a uma das maiores audiências entre veículos esportivos do país. O novo formato de consumo pede mudanças e, por isso, a TNT Sports pretende ter no Youtube uma frente estratégia de distribuição gratuita de conteúdo.

Conmebol define detentores

A principal mudança dos acordos de transmissão para os torneios sul-americanos ocorreu justamente na troca do SBT pela TNT Sports na Copa Sul-Americana. Na TV fechada, a ESPN manteve os direitos e seguirá exibindo também no Disney+.

Já na Libertadores, tudo permanece como está: Globo no sinal aberto e ESPN no fechado, com jogos também no Disney+. A Recopa também seguirá o mesmo modelo, com as respectivas emissoras em canais abertos e assinados.

Contexto corporativo

Recentemente, surgiram questionamentos sobre uma possível relação entre a expansão digital da TNT Sports e as negociações envolvendo a Netflix e ativos da Warner Bros. Discovery (WBD). Procurado, o canal afirmou que não comenta temas ligados à estrutura societária da empresa.

Informações divulgadas anteriormente pela própria Warner indicam que o acordo com a Netflix não inclui os direitos esportivos nos Estados Unidos. Esses ativos ficarão separados em um spin-off e reunidos sob a marca Discovery Global Networks.

Já o pacote que engloba operações do Reino Unido e da América Latina, incluindo o Brasil, está previsto para migrar para a Netflix, assim como o Eurosport em território britânico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas