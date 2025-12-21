Textor mira técnico com mentalidade ofensiva, e Anselmi ganha força

Controlador da SAF do Botafogo, John Textor já definiu o perfil do treinador que o clube pretende atacar no mercado antes de começar o período de entrevistas, nesta segunda-feira (22). A saber: ofensividade, futebol moderno, com construção desde o goleiro, chegada eficaz no terço final e grande variabilidade tática. Estas características aproximam o desejo do Mais do Tradicional a Martín Anselmi, técnico desempregado desde julho.

Textor acrescenta que quer alguém mais enérgico próximo ao campo, ativo e com mais soluções para melhorar o time no segundo tempo dos jogos, algo que o Botafogo não teve com Davide Ancelotti, mais low profile. Apesar da sequência de dez embates sem perder, o italiano, que deixou o Glorioso nesta semana, chegava a irritar a torcida algumas vezes pela falta destes atributos.

Anselmi, de fato, não fez um bom trabalho no Porto. Por lá, não ganhou títulos e foi eliminado na fase de grupos do Mundial de Clubes. Porém, antes de Portugal, o argentino foi muito bem no Independiente Del Valle (ECU), clube pelo qual conquistou a Copa Sul-Americana de 2022 e a Recopa de 2023. Esta última, aliás, sobre o poderoso Flamengo.

Textor também mira fator altitude

O argentino também é observado com bons olhos por saber jogar na altitude. Afinal, ele trabalhou em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar. Em fevereiro, o Botafogo estreia na Copa Libertadores, na Bolívia, em La Paz ou Potosí, duas cidades com alturas ainda maiores e com o ar cada vez mais rarefeito.

O jovem rosarino de 40 anos também já trabalhou no Brasil, como auxiliar do espanhol Miguel Ángel Ramírez no Internacional, em 2021.

Apesar da simpatia por Anselmi, o Botafogo analisa outros nomes e quer resolver a questão do treinador o mais rápido possível. O Glorioso foi atrás de Rafael Guanaes, do Mirassol, contudo, não logrou êxito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.