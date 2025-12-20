Mercado da bola: o que rolou neste sábado (20/12)

O mercado da bola segue a todo vapor. Neste sábado (20/12), vimos muitos destaques do Campeonato Brasileiro receberem sondagem, jogador de Seleção Brasileira fechando com outra equipe, mas com poucos anúncios. E o J10 te atualiza sobre a janela de transferências.

Thiago Silva em novo time e Cruzeiro movimentando o mercado da bola

Thiago Silva foi anunciado neste sábado (20) como novo reforço do Porto, apenas quatro dias após o encerramento de seu vínculo com o Fluminense. Assim, ele volta ao clube português depois de mais de 20 anos, quando defendeu a equipe B dos Dragões na temporada 2004/05 antes de seguir para o Dínamo de Moscou.

Artilheiro do último Brasileirão, Kaio Jorge segue despertando interesse de clubes do exterior. Neste sábado, o Cruzeiro recusou a primeira oferta do West Ham, que tentou a contratação do atacante por empréstimo, com obrigação de compra mediante cumprimento de metas.

Em contrapartida, a Raposa tem negociações em andamento pela contratação de Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Zenit. As tratativas ainda passam por importantes ajustes e contam com a possibilidade de ida de Jonathan Jesus ir para o futebol russo.

Atlético-MG

O Atlético-MG está perto de selar mais uma saída do elenco. João Marcelo deve deve ir para o futebol árabe, por empréstimo, em negociação com previsão de desfecho na próxima semana. O atacante tem contrato com o Galo até 2029, e o clube de destino é mantido sob sigilo.

Botafogo

O Botafogo recusou uma proposta do Vitória pelo volante Newton. O clube baiano ofertou empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo, mas ouviu uma resposta negativa dos cariocas. Os valores da transação não foram revelados.

Fluminense

O Fluminense definiu as datas para reapresentação do elenco para 2026, e o grupo que disputará o Campeonato Carioca terá algumas novidades. As principais delas são o trio formado por Rúben Lezcano, Joaquín Lavega e Santiago Moreno. Eles passarão por uma reavaliação e, neste momento, irão compor o grupo que disputará o início do Campeonato Carioca.

Além disso, o Tricolor Carioca tenta o retorno do zagueiro Nino, para substituir Thiago Silva, que deixou o clube nos últimos dias.

Grêmio

A barca de quem deixa o Grêmio ao final da temporada é ocupada pouco a pouco. Assim, saídas estão definidas e outras são tendência em meio ao cenário de especulações, sondagens e propostas. Já são seis jogadores que deixarão o clube na virada do ano: Adriel, Alex Santana, Alysson, Cristian Oliveira, Enzo e Ronald. Além disso, outros nomes como Aravena, Arezo e Jemerson também podem sair.

Palmeiras

Enquanto trabalha mudanças pontuais, com reforços e saídas para 2026, o Palmeiras vem sendo procurado no mercado sobre alguns de seus principais ativos no elenco. Entre eles, Flaco López e Vitor Roque. Houve consultas por valores, inclusive, acima do que o Alviverde pagou em ambos, mas a diretoria reforça que agora não há espaço para negócio com nenhum deles.

Santos

O lateral-direito Mayke quer um recomeço no Santos. Contratado para assumir a posição de titular, o jogador não rendeu o esperado nos primeiros meses de Vila Belmiro, porém tem o desejo de permanecer para recuperar o espaço perdido e pediu para ficar.

Outras equipes no mercado da bola

O Athletico confirmou o primeiro reforço para 2026. Trata-se do meia colombiano Alejandro García, que estava no Once Caldas-COL e assina com o Furacão até o final de 2028.

O Bahia está perto de confirmar, por empréstimo, a contratação do atacante Cristian Olivera, do Grêmio. O uruguaio de 23 anos teve uma passagem rápida, mas agitada na equipe gaúcha que, em fevereiro deste ano, desembolsou 4,5 milhões de dólares (R$ 25,6 milhões na cotação da época) pelo jogador.

O Coritiba entrou na briga para contratar o atacante Erick, que pertence ao São Paulo e defendeu o Vitória nesta temporada. O Coxa apresentou uma proposta de compra definitiva que, no momento, o garante com vantagem para fechar com o jogador de 28 anos.

O Remo anunciou, na última sexta-feir, dia 19, a contratação do atacante Alef Manga. O jogador chega ao Baenão para reforçar o setor ofensivo azulino e já integra o planejamento do clube para a temporada de 2026.

