Richarlison marca, mas Liverpool vence o Tottenham pela Premier League

O Liverpool conquistou importante vitória neste sábado (20). A equipe do norte da Inglaterra visitou o Tottenham, em Londres, e venceu por 2 a 1, pela 17ª rodada da Premier League. O jogo ganhou novos contornos com a expulsão da Xavi Simons, ainda aos 33 do primeiro tempo. Na etapa final, Isak e Ekitiké marcaram para os Reds, com Richarlison descontando já na reta final da partida.

Com a vitória, o Liverpool assume a quinta colocação, com 29 pontos. Já o Tottenham segue na parte inferior da tabela, com apenas 22, em 13º lugar.

As duas equipes voltam a campo depois do Natal. No próximo sábado (27), o Liverpool recebe o lanterna Wolverhampton, às 12h (de Brasília). No dia seguinte, o Tottenham vai ao Craven Cottage para enfrentar o Crystal Palace, às 13h30.

Os 30 primeiros minutos do clássico inglês foram bastante estudados, com as equipes dando poucos espaços. Em casa, o Tottenham até tentava chegar ao ataque, mas parava na boa marcação do Liverpool. Contudo, as coisas mudariam aos 33 minutos, quando Xavi Simons deu forte entrada no compatriota Van Dijk e levou cartão vermelho, deixando os londrinos com um a menos.

A partir daí, o jogo mudou. O Liverpool partiu para cima, aproveitando-se da superioridade numérica. Wirtz quase abriu o placar em finalização na área, mas Vicario espalmou. Por outro lado, o Tottenham se fechou e saía com muito perigo nos contragolpes. Em um deles, Alisson teve que sair nos pés de Kolo Muani para evitar o gol dos Spurs.

Isak entra no Liverpool, abre o placar e se lesiona

O técnico Arne Slot lançou no segundo tempo o atacante Isak no lugar do lateral Bradley, que saiu lesionado. Com uma dupla de ataque, o Liverpool mostrou toda sua superioridade e contou com erro de Romero na saída de bola para abrir o placar. O argentino saiu jogando errado, Wirtz ficou com a bola e tocou para o atacante sueco fazer o primeiro gol. No lance, ele levou uma forte entrada de Van der Ven e teve que sair com apenas 11 minutos em campo.

Aos 18, o Tottenham quase empatou em lance individual de Kolo Muani. O francês finalizou, a bola desviou em Kerkez e encobriu Alisson. Contudo, ela caprichosamente pegou no travessão. No lance seguinte, os Reds ampliaram. Frimpong, que entrara no lugar do lesionado Isak, cruzou para a área. Ekitiké subiu mais alto que Romero e cabeceou para marcar. Os jogadores dos Spurs pediram falta no lance, mas a arbitragem deu gol.

Cansado, o solitário Kolo Muani deu lugar a Richarlison aos 35. Dois minutos depois, o brasileiro aproveitou bobeada na área do Liverpool e falha de Van Dijk para marcar o primeiro gol do Tottenham. O gol animou os anfitriões, e o brasileiro quase empatou, mas foi travado pela defesa. Os Spurs partiram contudo para o ataque tentando o empate. No entanto, o argentino Romero, muito nervoso, não parou de reclamar de uma jogada e levou o segundo amarelo, deixando o time da casa com dois a menos. Assim, a situação ficou ainda mais complicada, favorecendo o Liverpool a segurar o resultado e sair com a vitória em Londres.

