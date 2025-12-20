Amuleto para títulos, Tchê Tchê é trunfo do Vasco para voltar a ser campeão

O Vasco está a uma vitória para conquistar a Copa do Brasil e quebrar um jejum de 14 sem títulos de expressão. No entanto, o rival na decisão é o Corinthians, um algoz histórico do Cruz-Maltino. Mas o torcedor pode manter a confiança porque dentro do elenco tem um amuleto poderoso para ser campeão e encerrar essa incômoda escrita.

Trata-se de Tchê Tchê, que se notabilizou na carreira por títulos que tiraram seus clubes de longas filas. Dessa forma, a mística começou em 2016, quando foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, encerrando um jejum de 22 anos do time paulista sem conquistar o torneio nacional. Dois anos depois, voltou a levantar o troféu do Brasileirão.

A saga de títulos de Tchê Tchê continuou no Atlético. Em 2021, o volante fez parte do elenco que conquistou a Copa do Brasil e o Brasileirão, encerrando um jejum do Galo de 50 anos sem conquistar a competição nacional.

Já em 2022, Tchê Tchê foi contratado pelo Botafogo. O Glorioso esperou dois anos para a mística do volante fazer efeito, mas quando ela aconteceu, foi em grande estilo. Em 2024, o clube foi campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história e conquistou o Brasileirão, encerrando um jejum de 29 anos sem título nacional.

Chama título

Apenas no São Paulo Tchê Tchê passou em branco. Agora em seu primeiro ano de Vasco, Tchê Tchê pode reforçar a fama de amuleto, assunto que foi pauta em sua apresentação no Cruz-Maltino, em janeiro.

“O pessoal tem brincado um pouquinho, falando que tomara que eu traga a sorte, a mística de manter essa sequência de títulos. Não vejo como uma cobrança pesada, acho que é algo legal, né? Eu fico muito feliz por isso. Como eu já disse, não sou eu que faço as coisas sozinho, a gente tem um grupo muito qualificado, eu tenho certeza de que a gente pode conquistar grandes coisas. Eu não estou falando nada da boca para fora, muito menos para agradar a ninguém”.

Tchê Tchê e o Vasco podem ser campeões neste domingo (21), no Maracanã. A bola rola às 18h (de Brasília). No primeiro jogo, o Cruz-Maltino empatou com o Corinthians, em 0 a 0, na Neo Química Arena. Portanto, quem vencer a partida, fica com o título da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, o troféu será disputado nos pênaltis.

