Cruzeiro negocia a contratação de Gerson; Zenit quer incluir zagueiro

O Cruzeiro abriu negociações para repatriar o meia Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Zenit, da Rússia. As negociações ainda estão em fase de ajustes e contam com a chance de o zagueiro Jonathan Jesus se transferir para o futebol do país europeu.
Os russos não se negaram a negociar o jogador, mas querem 15 milhões de euros, além do zagueiro Jonathan Jesus. O defensor está há algumas semanas na mira do Zenit, que já conversa com o Cruzeiro.
O clube ofereceu 10 milhões de euros para contratar o defensor. Caso a Raposa aceite liberar Jonathan Jesus e pagar os 15 milhões de euros exigidos pelo Zenit, a negociação ficaria em 25 milhões de euros, exatamente o valor pago em julho para tirar o meia do Flamengo.
Por outro lado, o Cruzeiro está disposto a pagar 12 milhões de euros por Gerson. Por outro lado, ainda debate a inclusão do zagueiro no negócio.
A procura por Gerson se intensificou com a chegada de Tite nesta semana. Afinal, o treinador comandou o meia no Flamengo entre 2023 e 2024, além de tê-lo convocado para a Seleção Brasileira em 2021.
O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, havia informado nesta semana que o clube tentaria contratar “nomes pesados” nesta janela de transferências.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.