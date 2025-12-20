Novo formato da Copa do Brasil influencia em tratativas por direitos de transmissão

A Copa do Brasil terá um novo formato a partir da edição de 2026, com uma extensão de participantes para 126 times na disputa. No ano seguinte, a competição de caráter eliminatório pode chegar a 128 integrantes. Com isso, o torneio torna-se mais democrático, pois aumenta o alcance para divisões menores do futebol brasileiro. Com algumas dessas modificações, há também uma interferência nas tratativas pelos direitos de transmissão.

Entre os argumentos nas negociações há uma avaliação de que o valor do próximo acerto pode ter um acréscimo exponencial. Tal contexto estaria atrelado às alterações que vão entrar em vigor a partir de 2026. Com isso, há a tendência de que haja uma valorização do produto de maneira comercial.

O crescimento de participantes a partir da próxima edição da Copa do Brasil é significativo, já que em 2025 foram 92 times na disputa. Outra mudança na competição são os desdobramentos mais rápidos e passagem de fases. Isso porque nas quatro etapas iniciais serão partidas únicas.

Na quinta fase haverá a entrada das equipes da Primeira Divisão. Desta etapa até as semifinais serão duelos de ida e volta. Por outro lado, a decisão será em partida única novamente.

Copa do Brasil pode se espelhar na Conmebol

O modelo que a Conmebol utiliza para comercializar os direitos de transmissão pode servir como referência para a maneira como será vendida a permissão para exibir os jogos de Copa do Brasil. Mais especificamente entre os anos de 2027 e 2030. A entidade máxima do futebol na América do Sul realiza a venda através de licitações.

Além disso, outra característica única é possibilitar uma fatia maior como pacotes para TV aberta e fechada, streaming e até pay-per-view. A nova metodologia daria a chance da competição atingir projetos esportivos como CazéTV, a GE TV da Globo. Além de TNT Sports e ESPN, emissoras que a partir de 2027 terão jogos ao vivo de torneios da Conmebol no YouTube.

Vale relembrar que a comercialização dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil ocorrem de forma diferente. Os blocos de clubes como a Libra e a Liga Forte União negociam as permissões do torneio de pontos corridos. Já a competição de caráter eliminatório fica sob a responsabilidade da CBF.

