ASSINE JÁ!
Jogada10

Atlético encaminha saída de atacante para time da Arábia Saudita

Atlético encaminha saída de atacante para time da Arábia Saudita
Atlético encaminha saída de atacante para time da Arábia Saudita -

Em processo de reformulação do elenco, o Atlético encaminha mais uma saída. Afinal, o atacante João Marcelo deve ser emprestado para o futebol árabe, e a negociação será finalizada na próxima semana. Contudo, o clube de destino ainda é mantido em sigilo. O jogador tem contrato até 2029 com o mineiros.

Os representantes do atacante ainda possuem uma oferta de um clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No entanto, veem a Arábia Saudita como um destino mais provável.

João Marcelo chegou ao Atlético no início deste ano, atraído pelo projeto apresentado pelo clube mineiro. Aliás, o Corinthians também tentava a contratação do jogador.

Apesar da expectativa, o atleta não correspondeu dentro de campo e perdeu espaço com os treinadores que passaram pelo Galo. Assim, disputou apenas dez partidas pelo profissional, a maioria delas saindo do banco de reservas, com apenas uma assistência. Em seguida, passou a jogar pelo Sub-20, atuando em cinco jogos, com dois gols marcados.

Fausto Vera também deixa o Atlético 

O volante Fausto Vera acertou com o River Plate e deixará o Atlético por empréstimo. O clube mineiro já havia aceitado negociar o jogador, que também tinha proposta do Tigres, do México.

Agora, os Millonarios pagarão 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões) pelo empréstimo de um ano. Ao fim do compromisso, o clube argentino terá a opção de adquirir os direitos econômicos por 4,5 milhões de dólares (R$ 24,8 milhões).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas