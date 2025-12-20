Atlético encaminha saída de atacante para time da Arábia Saudita

Em processo de reformulação do elenco, o Atlético encaminha mais uma saída. Afinal, o atacante João Marcelo deve ser emprestado para o futebol árabe, e a negociação será finalizada na próxima semana. Contudo, o clube de destino ainda é mantido em sigilo. O jogador tem contrato até 2029 com o mineiros.

Os representantes do atacante ainda possuem uma oferta de um clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No entanto, veem a Arábia Saudita como um destino mais provável.

João Marcelo chegou ao Atlético no início deste ano, atraído pelo projeto apresentado pelo clube mineiro. Aliás, o Corinthians também tentava a contratação do jogador.

Apesar da expectativa, o atleta não correspondeu dentro de campo e perdeu espaço com os treinadores que passaram pelo Galo. Assim, disputou apenas dez partidas pelo profissional, a maioria delas saindo do banco de reservas, com apenas uma assistência. Em seguida, passou a jogar pelo Sub-20, atuando em cinco jogos, com dois gols marcados.

Fausto Vera também deixa o Atlético

O volante Fausto Vera acertou com o River Plate e deixará o Atlético por empréstimo. O clube mineiro já havia aceitado negociar o jogador, que também tinha proposta do Tigres, do México.

Agora, os Millonarios pagarão 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões) pelo empréstimo de um ano. Ao fim do compromisso, o clube argentino terá a opção de adquirir os direitos econômicos por 4,5 milhões de dólares (R$ 24,8 milhões).

