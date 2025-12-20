“Textor veio com o malote”, explica Luiz Henrique sobre escolha pelo Botafogo

Em 2024, Luiz Henrique tinha na mesa o interesse do Fluminense, clube que o revelou, e do Flamengo, clube apontado como o mais poderoso do Brasil. Mas o Pantera Negra optou pelo Botafogo, onde sagrou-se campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão do ano passado. Neste sábado (20), em entrevista ao programa “Charla Podcast”, a fera explicou por que, afinal, parou no Mais Tradicional e não nos rivais cariocas.

“Fernando Diniz (técnico do Fluminense à época) falou que eu era o único jogador que ele desejava. Também tinha o Flamengo, que veio forte, mas me queria por empréstimo. O Betis, porém, queria vender. Aí o papai John Textor veio forte. Veio com o malote. Não teve jeito. Mas também já estava escrito que eu tinha que vir para o Botafogo. Quando Deus quer uma coisa, não tem nada que impeça”, colocou o atacante do Zenit, da Rússia.

Textor, o cara gente boa do Botafogo

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, Textor foi, portanto, providencial para superar a concorrência pelo Rei da América. Sobre ele, aliás, Luiz Henrique só tem coisas boas para lembrar.

“Muito família e gente boa. Ele pergunta se a nossa família está bem, se precisa de algo. É um cara que é gente da gente, humilde, tranquilo, gosta da resenha, gosta de tomar uma Brahma. Quando toma uma Brahma, quer dançar. Mas é um cara muito sério e gosta de trabalho”.

Por fim, Luiz Henrique analisou sua passagem exitosa de quase um ano pelo Mais Tradicional.

“No começo, me lesionei. E a torcida do Botafogo estava precisando muito que a gente pudesse estar ali dentro de campo. O clube merecia ganhar alguma coisa. Foi, então, um ano ali que foi excepcional, junto com os jogadores e a torcida unida. Não tinha cenário melhor do que esse”, completou o ídolo alvinegro.

