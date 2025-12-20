Esposa quebra silêncio depois de Thiago Silva concretizar retorno à Europa

O novo destino de Thiago Silva se tornou público, neste sábado (20), depois de pedir a rescisão contratual com o Fluminense. O zagueiro acertou o seu retorno para a Europa e defenderá o Porto, a partir da segunda metade da temporada no continente. Após a divulgação do desfecho positivo entre o clube e o jogador, a esposa do defensor utilizou as redes sociais para demonstrar suporte ao companheiro.

“Seres humanos costumam falar, apontar e sustentar certezas sobre aquilo que, muitas vezes, não passam de especulação. A verdade é que não se trata de abandonar, mas de reconhecer o momento certo de partir, quando o lugar já não nos comporta mais”, destacou Belle.

“Sempre juntos Thiago Silva. Bora para mais”, acrescentou a esposa do zagueiro.

A atitude da companheira do jogador causou a irritação em alguns torcedores. Thiago Silva é cria das categorias de base do Fluminense. Ele retornou ao Tricolor das Laranjeiras para uma segunda passagem em 2024. Neste intervalo entre o ano passado e 2025, foram 66 partidas, cinco gols e uma assistência.

Inclusive, o distanciamento da família neste período em que voltou ao Brasil foi crucial para ele decidir retornar ao Velho Continente. Afinal, seus filhos e a esposa, Belle Silva, seguem vivendo em Londres, na Inglaterra.

Detalhes do acerto de Thiago Silva com o Porto

Até porque Isago e Iago integram as categorias de base do Chelsea, último clube do zagueiro antes do retorno ao Fluminense. O acerto com o Porto também representa uma volta para o defensor depois de mais de 20 anos. Afinal, ele atuou pela equipe B dos Dragões na temporada 2004/05 antes de seguir para o Dínamo de Moscou.

O clube português assinou contrato com Thiago Silva até o fim desta temporada, porém, com opção de renovação por mais um ano. A chegada, portanto, ocorreu sem custos de transferência, em razão do status de agente livre, e sem pagamento de comissão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook