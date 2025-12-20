Dorival tira Garro, e Corinthians pode ter três volantes contra o Vasco

O Corinthians pode ter mudança na escalação para enfrentar o Vasco neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, na segunda partida da final da Copa do Brasil. Afinal, o técnico Dorival Júnior tirou Rodrigo Garro do time titular, colocando três volantes em campo.

O treinador não gostou do rendimento do time no jogo de ida, o empate em 0 a 0 na Neo Química Arena. Assim, no treino deste sábado (20), o último antes da viagem para o Rio de Janeiro, Dorival colocou Maycon no lugar do meia argentino.

Assim, o camisa 7 compôs o trio de volantes com Martínez e Raniele. Breno Bidon ficou com a função de armar o jogo para os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay. Aliás, o restante da equipe é a mesma que iniciou o jogo em Itaquera.

Dessa maneira, Dorival Júnior deve mandar a campo o seguinte time: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Garro vem sofrendo com problemas físicos em 2025

Nesta temporada, Garro sofreu com muitos problemas físicos, que o fizeram viajar para a Europa para acelerar o tratamento de uma lesão no joelho logo após o Campeonato Paulista. Assim, marcou apenas dois gols na temporada, além de seis assistências.

O meia também se lesionou na reta final do Brasileirão, perdendo algumas partidas importantes. Contra o Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil, ficou no banco de reservas, voltando à titularidade no primeiro jogo contra o Vasco.

Nesta temporada, o jogador disputou 37 partidas. Em 2024, em seu primeiro ano, entrou em campo em 63 oportunidades.

O Corinthians precisa da vitória no Maracanã para sair com o título da Copa do Brasil. Afinal, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena na última quarta-feira. Em caso de novo empate, o jogo vai para as penalidades.

