Arsenal vence o Everton e passará o Natal na liderança da Premier League

O Arsenal passará o Natal na liderança da Premier League. Afinal, neste sábado (20), a equipe londrina venceu o Everton por 1 a 0, fora de casa, e retomou a liderança da competição após a 17ª rodada. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Gyökeres, em cobrança de pênalti.
O resultado recoloca o Arsenal na ponta do Campeonato Inglês, agora com 39 pontos, deixando o Manchester City – que venceu por 3 a 0 o Sunderland também neste sábado – para trás, com 37. O Everton, por sua vez, segue em décimo, com 24.
Os dois times voltam a campo somente após o Natal. No sábado (27), os Gunners recebem, no Emirates, o Brighton às 12h (de Brasília), mesmo horário de Burnley x Everton.
O Arsenal teve o domínio do jogo no primeiro tempo, com mais posse de bola e presença no campo de ataque. Apesar disso, criou poucas chances efetivas de gol. Do outro lado, o Everton encontrava muitas dificuldades diante dos Gunners. Tanto que passou os primeiros 45 sem finalizar ao gol de Raya.
Uma jogada até então despretensiosa gerou o gol do Arsenal. Após cobrança de escanteio, O’Brien tocou a mão na bola e, após consulta ao VAR, o árbitro marcou pênalti. Gyökeres bateu bem e anotou o seu quinto gol na Premier League, o sétimo na temporada.
Arsenal segue com mais volume no segundo tempo
A segunda etapa começou com o Arsenal em cima, perdendo boa chance com Saka, que a defesa tirou quase em cima da linha. O Everton, por sua vez, passou a aparecer mais no ataque e finalizou pela primeira vez com Alcaraz, ex-Flamengo, mas a bola foi para fora. Em outro lance, os Toffees pediram pênalti, ignorado pelo árbitro.
Apesar do ligeiro crescimento do Everton, quem quase marcou foram os Gunners. Em bom ataque, Rice deixou na medida para Trossard bater colocado. A bola caprichosamente pegou na trave. No lance seguinte, Odegaard recebeu pela direita e cruzou para trás. Zubimendi finalizou e também acertou o poste.
Mikel Arteta lançou Gabriel Jesus e Martinelli no segundo tempo, para dar um gás a mais no ataque. O centroavante mostrou-se mais participativo que Gyökeres, auxiliando também na construção das jogadas. No fim, Tarkowski quase marcou contra o segundo para o Arsenal, que saiu com a vitória para garantir mais uma rodada na liderança.
Jogos da 17ª rodada da Premier League
Sábado (20/12)
Newcastle 2×2 Chelsea
Wolves 0x2 Brentford – 12h
Manchester City 3×0 West Ham
Brighton 0x0 Sunderland
Bournemouth 1×1 Burnley
Tottenham 1 x 2 Liverpool – 14h30
Leeds 4 x 1 Crystal Palace – 17h
Everton 0 x 1 Arsenal – 17h
Domingo (21/12)
Aston Villa x Manchester United – 13h30
Segunda-feira (22/12)
Fulham x Nottingham Forest – 17h
