Espanhol: Real Madrid vence o Sevilla e encosta no Barcelona

Com os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo como titulares, o Real Madrid fez o dever de casa e, a duras penas, venceu o Sevilla por 2 a 0, muito mais no peso da camisa do que na técnica. A bola rolou neste sábado (20), no Santiago Bernabéu, em encontro pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o Real vai, então, para 42 pontos e fica a um do Barcelona. Mas os catalães ainda entram em campo nesta jornada (veja abaixo). Já o Sevilla é o décimo, bem no meio da tabela, com 20.

Na próxima rodada, no dia 4/1, o Real Madrid pega outro time da bela cidade andalusa: o Bétis, no mesmo Bernabéu. O Sevilla receberá o Levante na mesma data.

O gol dos donos da casa saiu aos 37 minutos do primeiro tempo. Rodrygo centrou. Bellingham pegou um elevador até o terceiro andar e subiu para romper os portões da cidadela adversária.

Em seguida, o goleiro Courtois parou o ataque do Sevilla. A equipe, porém, parou na expulsão do zagueiro brasileiro Marcão. A partir daí, o Real Madrid teve as suas chances também. Rodrygo, por exemplo, acertou o travessão e ainda arrumou um pênalti para Mbappé converter o disparo. O francês, aliás, igualou a marca de Cristiano Ronaldo ao marcar 59 gols em 2025. Em 2013, o gajo obteve o mesmo número. Eles são, portanto, os maiores artilheiros do clube em apenas um ano.

Espanhol – Rodada 17

Sexta-feira (19/12)

Valencia 1 x 1 Mallorca

Sábado (20/12)

Real Oviedo 0 x 0 Celta

Levante 1 x 1 Real Sociedad

Osasuba 3 x 0 Alavés

Real Madrid 2 x 0 Sevilla

Domingo (21/12)

10h – Girona x Atlético de Madrid

12h15 – Villarreal x Barcelona

14h30 – Elche x Rayo Vallecano

17h – Betis x Getafe

Segunda-feira (22/12)

17h – Athletic Bilbao x Espanyol

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.