Juventus vence a Roma em Turim e encosta no G4 do Italiano

A Juventus levou a melhor no clássico italiano disputado em Turim e venceu a Roma por 2 a 1, neste sábado (20), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Francisco Conceição e Openda marcaram os gols da Velha Senhora, enquanto Tommaso Baldanzi descontou para os romanos.

Com a vitória por 2 a 1, a Juventus encurtou a distância para a Roma e ficou a somente um ponto do rival na quinta colocação da Serie A.

O jogo

O português Francisco Conceição foi um do destaques da Juve na primeira etapa. Depois de levar perigo minutos antes, ele abriu o placar aos 44. O atacante recebeu passe de Cambiasso na área e finalizou forte, cruzado, sem chance de defesa para Svilar.

Mesmo em vantagem, a Juventus seguiu controlando o jogo diante de uma Roma apática, com dificuldades para trocar passes e criar jogadas. O domínio era claro e o segundo gol não demorou a sair. Aos 25 do segundo tempo, Svilar até defendeu a cabeçada de McKennie, mas no rebote, Openda empurrou para o gol vazio.

A reação da Roma só começou a aparecer depois disso. Aos 31 minutos, Tommaso Baldanzi aproveitou uma sobra na área e diminuiu o placar. O time da capital tentou pressionar em busca do empate, mas quem voltou a assustar foi a Juventus, com Yildiz acertando a trave.

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (20/12)

Lazio 0x0 Cremonese

Juventus 2×1 Roma

Domingo (21/12)

Cagliari x Pisa – 8h30

Sassuolo x Torino – 11h

Fiorentina x Udinese – 14h

Genoa x Atalanta – 16h45

*Horários de Brasília.

