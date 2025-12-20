Com brilho de ex-Inter, Estudiantes conquista mais um título na Argentina

Com o faro de gol do centroavante Lucas Alario, o Estudiantes conquista seu segundo título nacional no intervalo de uma semana. Neste sábado (20), em jogo no Estádio Único de San Nicolás, o Pincharrata bateu o Platense, de virada, por 2 a 1, e ficou com a taça do Trofeo de Campeones. Com o troféu, o Estudiantes se qualificou para dois torneios distintos na temporada 2026: a Supercopa Argentina (enfrentará o Independiente Rivadavia) e a Supercopa Internacional, onde encara o Rosario Central.

Na primeira etapa, o clima de tensão deixou o confronto bastante “travado”, dando poucas evidências para se apontar um domínio de ações ofensivas. Mesmo assim, quem passou mais perto de abrir a contagem foi o Pincharrata, levando perigo em chute de Edwin Cetré e num toque de cabeça contra a própria meta de Guido Mainero. Em ambas as situações, o arqueiro Federico Losas fez defesas de cunho providencial.

Curiosamente, logo no começo do tempo complementar, quem inaugurou a contagem na cidade de San Nicolás de los Arroyos foi o time que parecia mais distante de fazê-lo. Aos quatro minutos, uma cobrança de lateral parcialmente desviada pela zaga do Estudiantes caiu nos pés de Franco Zapiola. O camisa 11 do Platense pegou de primeira, rasteiro, e superou o experiente goleiro Fernando Muslera.

Apenas cinco minutos depois, o Calamar poderia ter ampliado a contagem com Mainero, dessa vez, atacando para o lado certo. Porém, o Platense não só viu seu atacante desperdiçar a chance como também a representação de La Plata chegar a igualdade. Aos 33, um cruzamento de Cetré chegou até o lado direito da grande área onde Fabricio Pérez escorou de cabeça e Lucas Alario completou para as redes.

Com mais vigor físico, o clube tetracampeão de Libertadores fez valer o melhor momento na partida e buscou a virada já nos acréscimos do tempo complementar, novamente com o brilho de Alario. Aos 46 minutos, uma cobrança de escanteio de Cetré teve o centroavante ex-River Plate e Internacional fechando na segunda trave e batendo para vencer Losas. 2 a 1 e nova taça garantida para o clube de La Plata.