Corinthians desembarca no Rio para decisão contra o Vasco; veja relacionados

O Corinthians desembarcou no Rio de Janeiro e iniciou concentração em um hotel na Barra da Tijuca, zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O técnico Dorival Júnior relacionou todos os jogadores do elenco para a decisão contra o Vasco, no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. No entanto, terá que cortar sete atletas do banco de reservas.

LEIA MAIS: Dorival tira Garro, e Corinthians pode ter três volantes contra o Vasco

Na chegada à capital fluminense, a delegação do Timão recebeu festa de sua torcida, assim como na saída do CT Joaquim Grava, onde milhares de torcedores apoiaram os jogadores. Cerca de 100 corintianos estiveram na porta do hotel com fogos, sinalizadores e entoando músicas de apoio. Faixas foram estendidas no local para reforçar a importância do título. Os fãs do Timão ainda provocaram o Vasco, adversário da final.

O Corinthians precisa da vitória no Maracanã para sair com o título da Copa do Brasil. Afinal, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena na última quarta-feira. Em caso de novo empate, o jogo vai para as penalidades.

Dessa maneira, a tendência é que Dorival Júnior mande a campo o seguinte time: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O campeão da Copa do Brasil ganhará uma premiação de R$ 77 milhões paga pela CBF. Além disso, garante vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.

Veja os relacionados do Corinthians

Goleiros: Hugo Souza, Felipe Longo, Matheus Donelli e Kauê;

Zagueiros: Gustavo Henrique, André Ramalho, João Pedro Tchoca, Cacá e Félix Torres;

Laterais: Matheuzinho, Matheus Bidu, Fabrizio Angileri e Hugo;

Meio-campistas: José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo, Rodrigo Garro, Charles, Ryan, André, Raniele e Maycon;

Atacantes: Yuri Alberto, Memphis Depay, Gui Negão, Dieguinho, Kayke, Vitinho, Romero e Talles Magno.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.