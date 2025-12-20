Fluminense testará jogadores pouco utilizados no Carioca

O Fluminense já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Entre possível idas e vindas, alguns jogadores ainda tem futuro indefinido. Principalmente aqueles que foram contratados com muita expectativa e receberam poucas oportunidades, como Ruben Lezcano, Joaquín Lavega e Santiago Moreno. Dessa forma, eles serão testados no Carioca de 2026.

Nas últimas semanas, o técnico Luis Zubeldía se reuniu com a diretoria e debateu sobre reforços e possíveis saídas. Assim, alguns nomes ainda não estão descartados pelo treinador, que entende que precisou fechar o elenco e, por isso, deu poucas oportunidades para testes. A ideia, portanto, é aproveitar o Carioca para testar, principalmente, estrangeiros e jovens de base.

Dessa forma, nomes como os estrangeiros Lezcano, Lavega e Moreno, além de jovens da base como Riquelme Felipe, devem receber mais oportunidades no Carioca. Assim, Zubeldía poderá observá-los mais em ação em jogos e não apenas em treinos. Com isso, o desempenho deles pode ser fundamental também para evitar o desgaste com o time principal.

O Fluminense decidiu dividir o elenco na reapresentação em 2026. Dessa forma, uma parte do grupo se apresentará no dia 2 de janeiro para iniciar a pré-temporada. Ele, portanto, terá os estrangeiros e jovens da base. Já o segundo, com os principais jogadores, se apresentará no dia 8. O Tricolor estreia no dia 14 de janeiro, contra o Madureira, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.