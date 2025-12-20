Sócio do São Paulo protestam contra vazamentos do caso do camarote

aaSócios do São Paulo protestaram na tarde deste sábado (20) contra o caso dos áudios vazados sobre o esquema de comercialização de ingressos ilegais para um camarote no Morumbis. Os torcedores se concentraram na sede social do estádio e estenderam faixas pedindo a saída dos conselheiros envolvidos e vestiam camisas contra Julio Casares.

Na ocasião, o portal ge divulgou áudios nos quais os ex-diretores e conselheiros do clube, Douglas Schwartzmann e Mara Casares, admitem participação em um esquema irregular envolvendo o espaço do estádio. Em uma das faixas, os torcedores reproduziram uma das falas de Schwartzmann: “Você ganhou dinheiro, eu ganhei, todos ganharam”.

Por isso, na última sexta-feira (19), Mara pediu afastamento do Conselho Deliberativo do São Paulo. Inclusive, tanto com ela quanto Schwartzmann haviam pedido licença dos seus cargos como diretores do clube após a revelação do caso.

Além do caso do camarote, os torcedores também protestaram contra a possibilidade de uma SAF dentro do clube. Nesta semana, Casares enviou uma proposta junto com Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo do clube, para mudanças no estatuto do Tricolor. Entretanto, os sócios não querem que a atual diretoria faça o movimento.

