Zenit muda de ideia, frustra Fluminense e não deve negociar Nino

O Fluminense recebeu um banho de água fria do Zenit, da Rússia. Afinal, o clube russo mudou de ideia e não pretende mais liberar o zagueiro Nino na próxima janela de transferências, em janeiro, de acordo com o “ge”. A decisão frustrou os planos do Tricolor, que havia recebido sinal verde para negociar a contratação.

Neste momento, o Zenit não pretende ouvir nenhuma proposta por Nino. Afinal, o clube russo disputa o título nacional e não quer se desfazer de nenhum jogador importante. Entretanto, eles não descartam negociá-lo na janela de transferências do meio do ano, em junho. O Fluminense, no entanto, aposta no desejo do zagueiro em retornar para o Brasil.

Por questões pessoais, Nino manifestou o desejo de deixar a Rússia desde junho. O Fluminense, aliás, já havia enviado uma proposta, mas recebeu uma negativa do Zenit. O clube russo deixou aberta a possibilidade de negociá-lo no fim deste ano, mas a disputa pelo título nacional pode impedir a saída do zagueiro neste momento.

Nino defendeu o Fluminense entre 2019 e 2023. Ao todo, o zagueiro disputou 246 jogos, marcou 13 gols e deu oito assistências. O zagueiro foi peça importante nos títulos do bicampeonato carioca (2022 e 2023) e Libertadores (2023). Desde 2024, defende o Zenit, da Rússia. Por lá, soma 68 jogos, quatro gols e três assistências.

