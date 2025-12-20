Palmeiras chega a um acordo com River Plate e vende Aníbal Moreno

O Palmeiras chegou a um acordo com o River Plate para a venda do volante Aníbal Moreno ao clube argentino. O volante deixará o Verdão pelo valor de sete milhões de dólares, cerca de R$ 29 milhões, por 100% de seus direitos econômicos.

O jornalista César Luis Merlo, do portal Uol, divulgou a informação. Os clubes já chegaram a um acordo verbal pela transferência do volante. Agora, resta apenas a troca de documentos para confirmar a negociação do argentino.

Aníbal Moreno deixa o Palmeiras pelo mesmo valor que chegou do Racing, no começo de 2024. O volante atuou em 117 partidas com a camisa alviverde, com quatro gols marcados e quatro assistências. Pelo Verdão, o argentino conquistou apenas o título do Campeonato Paulista, no ano passado.

