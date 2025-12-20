Saúl avalia cirurgia, e fará reunião com Flamengo

Convivendo com dores no pé direito, Saúl pode passar por cirurgia neste fim de ano. O meia espanhol sofreu com o problema durante toda a temporada e vai se reunir com um médico de confiança, na próxima segunda-feira (22), para definir os próximos passos, segundo o “ge”. O jogador, aliás, também vai conversar com o Flamengo.

Saúl sofre com uma tendinopatia inserciona do Aquiles, que é uma condição que afeta a junção entre o tendão e a sua inserção no osso do calcanhar. Dessa forma, o jogador conviveu com as dores durante toda a temporada, o que afetou seu rendimento. O Flamengo acredita que uma cirurgia poderia resolver o problema mais rapidamente do que com o tratamento conservador.

Em caso de cirurgia, Saúl aproveitaria o período de férias para iniciar a recuperação. Assim, perderia parte da pré-temporada, mas retornaria ainda em janeiro. Por outro lado, caso não precise, o jogador realizará um tratamento conservador. Contudo, o meia tem preocupação em treinar e jogador sem sentir dores na próxima temporada.

O Flamengo entrou de férias logo após o vice-campeonato no Intercontinental, na última quarta-feira (17), em Doha, no Catar. O Rubro-Negro se reapresenta no dia 7 ou 8 de janeiro para a pré-temporada, no CT Ninho de Urubu. Por causa do pouco tempo de descanso, utilizará o time Sub-20 nas primeiras rodadas do Carioca. O Rubro-Negro, aliás, não disputará a Copinha por isso.

