Edgar Davids é oferecido ao Botafogo, diz rádio

O Botafogo, se quiser, pode trocar Davide por Davids. É o que afirma, neste sábado (20), a Rádio Tupi. Ex-jogador da Holanda e com passagens por grandes clubes da Europa como atleta, Edgar Davids teria sido oferecido ao Mais Tradicional para o cargo de treinador no lugar de Davide Ancelotti, que deixou o clube carioca na última quarta-feira (17).
Segundo a publicação, o estafe do ex-volante entrou em contato com o Botafogo para oferecê-lo ao clube.
Davids foi auxiliar do Telstar (HOL) e treinador do Olhanense (POR). Ele também tem passagem, como auxiliar-técnico de Louis Van Gaal, na seleção holandesa, de 2022 a 2023. O ex-jogador, portanto, participou da Copa do Mundo de 2022, no Catar, com a Laranja Mecânica.
Como jogador, Davids defendeu Juventus, Ajax, Milan, Juventus, Inter de Milão, Tottenham, Crystal Palace e Barnet. Pelo clube holandês, sagrou-se campeão da Champions, em 1994-95, e do mundo, em 1995, nos pênaltis, em cima do Grêmio.
Sem treinador, o Botafogo analisa nomes e tem Martín Anselmi, ex-Porto, como o favorito após negativa de Rafael Guanaes, do Mirassol.
