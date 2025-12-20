Botafogo recusa proposta por Newton

O Botafogo recusou proposta por Newton. Nos planos do Glorioso para a próxima temporada, o volante entrou na mira do clube baiano. Contudo, rejeitou uma oferta por empréstimo, de acordo com o “ge”. A tendência, no entanto, é que uma nova investida pelo jogador seja realizada nos próximos dias.

Apesar de não descartar o jogador para a próxima temporada, o Botafogo não fecha as portas para conversar. Assim, o Alvinegro está aberto para negociar por ofertas de compra. O Vitória, inclusive, chegou a oferecer um empréstimo com opção de compra, mas deve tentar comprá-lo em definitivo.

Além do Vitória, o Bragantino também tem interesse em Newton. Em razão da briga jurídica entre John Textor e outros sócios investidores da Eagle, o Botafogo precisará vender jogadores para fazer caixa para a próxima temporada. Em paralelo, o Alvinegro também busca mais um volante no mercado, o que indica uma possível saída de Newton.

Revelado pelo Jacuipense, Newton chegou ao Botafogo em 2022, por empréstimo. Desde 2024, atua no time principal. O jogador, de 25 anos, soma 56 jogos, um gol e uma assistência. Na atual temporada, disputou 46 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. O volante tem contrato até dezembro de 2027.

