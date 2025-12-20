Grêmio desiste da contratação do goleiro Weverton

O Grêmio decidiu encerrar as negociações pela contratação do goleiro Weverton, do Palmeiras. O clube gaúcho tomou a decisão após considerar os valores solicitados pelo jogador e seu staff inviáveis para a situação financeira do clube.

A Rádio Imortal divulgou a informação. A diretoria gremista alegou que os valores financeiros, não divulgados, são incompatíveis com o orçamento do clube. A diferença entre o que o goleiro pede e o oferecido pelo Tricolor são grandes, o que levou a negociação ao fim.

Com a desistência de Weverton, o Grêmio foca na dupla de goleiros que possui em seu elenco. Tiago Volpi e Gabriel Grando serão, mais uma vez, as opções para a posição na temporada. Entretanto, os dois estão longe de ter a aprovação da torcida. Por outro lado, o Tricolor emprestou o goleiro Adriel, que poderia ser uma opção, ao futebol português.

Todavia, Weverton deve permanecer no Palmeiras por mais uma temporada. O goleiro perdeu a reta final de temporada por conta de uma fratura na mão direita e terá que disputar a titularidade com Carlos Miguel durante 2026.

