Flamengo atropela Grêmio e conquista bicampeonato da Copinha feminina

O Flamengo fez história na base do futebol feminino. Afinal, o Rubro-Negro goleou o Grêmio por 6 a 0, neste sábado (20), e conquistou o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dessa forma, se tornou o primeiro clube do futebol brasileiro a conquistar a competição de base duas vezes.

A decisão colocou frente a frente o melhor ataque contra a melhor defesa da competição. Entretanto, o ataque do Flamengo prevaleceu na disputa, tendo feito quatro gols apenas no segundo tempo. Assim, o Rubro-Negro goleou com dois gols de Brendha e um de Kaylane, Anna Luiza, Nina Garrit e Ana Vidal (contra).

O Flamengo começou dominando a partida. Desde o início, se impôs e controlou as ações. Assim, não demorou para abrir o placar com gol de Kaylane, aos nove minutos. O Grêmio, então, tentou buscar o empate, mas desorganizado e sem eficiência. Dessa forma, o Rubro-Negro aproveitou os espaços e ampliou, aos 22, com Brendha.

Já na etapa final, o Flamengo atropelou o Grêmio. Aproveitando do desespero do time gaúcho, o Rubro-Negro ampliou aos dez minutos, com Anna Luiza. O Tricolor, então, sentiu o golpe e não escondeu. Sem reação, permitiu o domínio do Flamengo, que transformou a vitória em goleada com gols de Brendha, Ana Vidal (contra) e Nina Garrit. Fim de papo: 6 a 0.

