Neymar faz participação em show de Thiaguinho em São Paulo

Neymar, do Santos, preparou uma surpresa para seus fãs na noite deste sábado (20). O jogador fez uma participação especial no show “Tardezinha – 10 anos” do seu amigo Thiaguinho. A apresentação aconteceu no Autódromo de Interlagos e marcou o encerramento da turnê do cantor.

Ao entrar no palco, Neymar recebeu o carinho do público, que cantou o nome do jogador e depois o hino do Brasil. O craque permaneceu com o cantor por 15 minutos e cantou três músicas. Primeiro, “Outdoor”, do Só Pra Contrariar, com a presença de Alexandre Pires. Depois, também cantou “A amizade é tudo”, do Jeito Moleque, e “A amizade”, do Fundo de Quintal, junto com a dupla.

No final da participação, Thiaguinho prometeu fazer uma edição especial da Tardezinha caso o Brasil seja campeão da Copa do Mundo no ano que vem. A apresentação em Interlagos encerrou a turnê que rodou o Brasil em 2025. Originalmente, a apresentação só voltará a ser realizada em 2028.

Com a promessa do amigo, Neymar também comentou sobre o assunto. Além disso, o jogador pediu a ajuda de Carlo Ancelotti para participar do time que disputará a Copa do Mundo.

“Nós vamos fazer o possível e o impossível para trazer a Copa ao Brasil. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós”, enfatizou.

