Thiago Silva explica saída do Fluminense e escolha pelo Porto: “Me aproxima mais da minha família”

Após rescindir o contrato com o Fluminense na última quarta-feira (17), Thiago Silva surpreendeu ao anunciar o próximo passo da carreira. O zagueiro, de 41 anos, assinou com o Porto, de Portugal, até junho de 2026. Entretanto, a decisão gerou repercussão e irritou a maior parte da torcida tricolor. Assim, o jogador se manifestou pela primeira vez após a saída e explicou a decisão.

“Eu e a família Silva amamos o Fluminense (…) A minha volta para a Europa me aproxima mais da minha família, de momentos especiais que estou perdendo. Vivi tudo que tinha pra viver aqui. Fui muito feliz, espero que vocês levem pra vida de vocês também. Nós levávamos momentos bons do que vivemos juntos. Eternamente em nossos corações”, disse Thiago Silva.

Nos últimos meses, Thiago Silva manifestou falta da família e indicou que poderia sair do Fluminense no fim do ano. Dessa forma, o fator familiar teve peso decisivo na escolha pelo Porto. Afinal, a cidade portuguesa fica a cerca de três horas de Londres. O desejo de ficar perto da família e estar mais presente no dia a dia dos filhos, que atuam na base do Chelsea, da Inglaterra, era inegociável na decisão do jogador.

Thiago Silva retornou ao Fluminense em 2024. Em sua segunda passagem, ajudou clube a permanecer na Série A do Brasileirão em 2024 e chegar à semifinal da Copa do Mundo de Clubes e Copa do Brasil em 2025, além de garantir a vaga direta para a Libertadores em 2026. Na atual temporada, soma 46 jogos, quatro gols e uma assistência. Ao todo, são 212 partidas, anotou 19 gols e três assistências.

